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Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Rizepor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Szymanski ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve farkı 2'ye yükseldi. Mücadelenin 62. dakikasında Edin Dzeko durumu 3-0 yaparken 75. dakikada Dusan Tadic durumu 4-0 yaptı. Son sözü ise 90+3. dakikada Joshua King söyledi.

Bu sonuçla birlikte tüm kulvarlarda oynadığı 14 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligde 7 karşılaşmada topladığı 21 puanla liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

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HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Söz konusu pozisyonun incelenme süresi ve ardından verilen karar tartışma yarattı.

Üstün oyununu sürdüren sarı lacivertliler, Osayi Samuel'in kaptığı ve Fred'in gol pasını verdiği pozisyonda Edin Dzeko ile ikinci golü buldu. Gol sonrası Kadıköy tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken VAR incelemesinin ardından gelen iptal kararı moralleri bozdu.

İSMAİL KARTAL ÖFKELENDİ

Hakem Cihan Aydın'ın kendisini uyarması üzerine sinirlenen İsmail Kartal dördüncü hakeme, "Ben ne yaptım, ben ne yaptım!" şeklinde tepki gösterdi.

VAR monitörüne giden hakem Cihan Aydın, Osayi Samuel'in elle oynadığını belirtip golü iptal etti. Dzeko'nun 38. dakikada kaydettiği golün VAR'dan iptal edilmesi kararına itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem Cihan Aydın tarafından uyarıldı.

PENALTI BEKLENEN POZİSYONLAR

Fenerbahçe'nin iptal edilen ikinci golünden önce ve sonra sarı lacivertli takımın penaltı beklediği farklı pozisyonlar yaşandı. Müsabakanın orta hakemi Cihan Aydın, söz konusu pozisyonların hiçbirinde Fenerbahçe cephesiyle aynı görüşte olmadı ve beyaz noktayı göstermedi.

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Sarı lacivertli oyuncuların yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonların VAR'da incelenmemesi Fenerbahçe camiasının tepkisini çekti. Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Selahattin Baki, "Hep standartsız kararlar veriliyor. Özellikle gri pozisyonlarda, Fenerbahçe’nin lehine gibi bir pozisyon olursa karar saniyeler için nihayete erdiriliyor" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki,5-0 galip gelinen Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Skorun ve oyunun aldatmaması gerektiğini kolay kazanmadıklarını dile getiren Baki, hakem performansıyla alakalı konuştu. Baki, "Başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle gitmeyeceğini herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net şekilde sürdürülebilir bir durum olmadığı ortaya çıkmış oldu. 7’nci hafta itibarıyla saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı ki bu yorumumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum, bütün Süper Lig maçları için bu. Bizi en rahatsız eden detaylar, hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Özellikle gri pozisyonlarda, Fenerbahçe’nin lehine gibi bir pozisyon olursa karar saniyeler için nihayete erdiriliyor. Fenerbahçe’nin aleyhine gibi bir durum olduğu zaman da hepinizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Bu karar Fenerbahçe’nin aleyhine nasıl çıkar diye" dedi.

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“CAMİAMIZ ADINA ACİL CEVAP BEKLİYORUZ”

Selahattin Baki, başkan Ali Koç’un hafta içinde bazı açıklamaları olacağını dile getirerek, "Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubunun, eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanıyla alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Bunlar bize göre teyide muhtaç iddialar. Doğru mu, değil mi bilemiyoruz. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla camiamız adına soruyoruz. Sayın Büyükekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu ? Bu konuyla ilgili camiamız adına acil cevap bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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İSMAİL KARTAL'DAN HAKEM CEVABI

Hakem hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal ise, “Bugüne kadar hakem konuşmadım. Bu akşam öyle bir noktaya geldim ki konuşma mecburiyetinde bırakılacak seviyeye geldim. Bu kadar güzel oynayan takımın emeklerinin bu kadar basit heba edilmesi insanın canını sıkıyor. Başkanımız bu konuyla ilgili net açıklama yapacak” cevabını verdi.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ TARTIŞMALI KARARLARI

Fenerbahçe - Rizespor maçının tartışmalı hakem kararlarını eski hakemler canlı yayın değerlendirdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumlarda bulundu. İşte Fenerbahçe - Rizespor maçındaki tartışmalı hakem kararları hakkında yapılan yorumlar...

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37. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu pozisyonda penaltı kararı verilse daha doğru bulurdum. Önde olan futbolcunun sırtına nizami olmayan bir şarj yapılıyor.

Bahattin Duran: VAR hakemi burada 'şarj olması' nedeniyle çağıramaz. Szymanski öne doğru koşarken Rizesporlu oyuncu nizami olmayan bir şarj yapıyor. Sahada penaltı verilmesi daha doğru olurdu.

38. dakikada Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru karar mı?

Deniz Çoban: İki oyuncu top için pozisyon almaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bana göre futbol oyun kuralları içerisinde iki oyuncunun da kolları doğal olarak açılmış durumda. Uzak mesafeden ve yerden seken top, Osayi'nin eline çarpıyor. Bence bilerek oynamıyor. Osayi'nin kolunun tüm hareketleri doğal. Benim açımdan mücadelenin gereği eller kollar doğal konumda. Ayakla oynamaya çalıştığı top, kazara eline geliyor. Elin vücüdundan açık olması ihlal olmaz. Bu bir çarpma. VAR müdahalesi olamaz. Herkes farklı farklı yorum getirir. Açık, bariz, skandal bir ihlal yoktur.

Bahattin Duran: Bu bir çarpma. Kesinlikle ve kesinlikle bu pozisyona VAR müdahalesi olamaz.

52. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın Fred'le girdiği ikili mücadelede faul var mı?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

69. dakikada Dusan Tadic'e kalkan ayak sonrası endirekt serbest vuruş gerekir mi?

Deniz Çoban: Bunu bu açıdan görüp 'hayır' diyor. Kafanın olduğu yere ayak kalkıyor. Aday hakem kurslarında derstir bu. Kafayla oynama mesafesine ayak kalkıyor. Bunu görüp devam ettiren hakemin kendini sorgulaması gerekir. Ceza sahası içi endirekt serbest vuruş kullanması gerekir.

Bahattin Duran: Ayak çok yükseğe kalkmış ceza sahası içinde. Endirekt serbest vuruş verilmeli.

71. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Tartışmaya gerek yok, net penaltı. Hugh Dallas'ın hakemlik kariyeriyle, hakemlik kariyerimi karşılaştırmam. Fakat 25 yıllık eğitimciyim, 10 yıl eğitimcilik eğitimi almış biri olarak Hugh Dallas kelimeleri seçerek konuşmuyor. Hakemleri yanlış yönlendiriyor. Söylediği cümleler yanlış yere gider. Bundan böyle ligde penaltı göremezsiniz dedim. Basit temas, basit penaltı falan diyor. Temas basit olabilir ama etkisi basit mi? Hızla koşan bir oyuncunun ayağına ufak bir temas yaparsınız, yuvarlanır gider. Bazen yere sağlam basan oyuncuya, 3-4 kat daha fazla temasta bulunursanız etkilemez. Etkinin doğurduğu sonuca bakacaksınız. Basit penaltı verilmesin dedi, o günden beri penaltılar verilmiyor. VAR da müdahale etmiyor. Karşısındaki grup homojen bir grup yok. 30 elit hakem vardır karşınızda, ne dediğinizi anlar.

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu hakim, vurmak için ayağımı savuruyorum, arkadan gelen ayağın önüne ayak koyuyor. Bundan daha net bir penaltı olamaz.

Bahattin Duran: Olawoyin ile Tadic. Olawoyin'in Tadic'in topuğuna müdahalesi var. Sahadaki hakem bu teması görse de penaltıyı verir. Olawoyin, dizinin altıyla Tadic'in ayağına net temas yapıyor. VAR kesin müdahale etmeli buna. Dizinin altıyla birlikte... Çok net kanıt var bu pozisyonda. Yahu çok net kanıt var. Kesinlikle penaltı bu.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

78. dakikada Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı verilmeli. Yukarıdan dirsek var.

Bahattin Duran: Penaltı verilmeli. Maçı izlerken bile 'ufff' dedik bu dirseğe. Öyle bir dirsek var ki, oyuncu boksta yumruk yemiş gibi suratı sarsılıyor.

82. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Çok temiz pozisyon. penaltı yok.

Bahattin Duran: Bu pozisyon devam, herhangi bir ihlal yok.