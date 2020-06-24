Son Dakika | Fenerbahçe, Caner Erkin'le el sıkıştı! Maaşı...

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı. Mert Hakan Yandaş’ın Cim Bom’un elinden kapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.

31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı. Deneyimli oyuncunun menaceri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, “Sezon sonunda Caner’in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik” dedi.

Emre Belözoğlu’nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yaktı. Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

Hasan Ali gidebilir

Sarı-Lacivertliler’de bu sezon kadrodaki tek sol bek Hasan Ali Kaldırım’da. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığı yüzünden ligde sadece 12 maçta forma giyebildi.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!