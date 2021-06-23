Son Dakika: Fenerbahçe camiasında bütün gözler Aziz Yıldırım’da

Spor Servisi - Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de seçimi kaybettiği 2018’den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım’ın Olağan Seçimli Genel Kurulu’dan bir gün önce basın toplantısı düzenlemesi, camiada bütün gözlerin yarın bu basın toplantısının yapılacağı Çırağan Sarayı’na çevrilmesine neden olacak.

FENERBAHÇE İÇİN SUSKUN KALDI

Perşembe sabahı yapılacak basın toplantısı için görüş aldığımız Aziz Yıldırım’ın yakınındaki isimler, “Sayın Yıldırım, bugüne kadar hakkında ne söylenirse söylensin, takımın ve kulübün durumunu etkilememek, mevcut yönetimin rahat çalışmasını sağlamak için susmayı tercih etmiştir.

AMAÇ KESİNLİKLE SEÇİMİ ETKİLEMEK DEĞİL

Önüne defalarca fırsat çıkmasına rağmen, her seferinde sadece ‘Bölünmeyin, yönetime destek olun’ çağrısı yapmış, hiç muhalefet yapmamış, hep hassas davranmıştır. Sayın Yıldırım’ın adaylık gibi bir niyeti de bulunmadığı için bu basın toplantısıyla seçimi etkileme

amacı taşıdığını düşünmek haksızlık olur’ dediler.

NE ANLATACAĞI MERAK EDİLİYOR

Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yapacağı konuşma hakkında detay vermekten kaçınan eski yöneticiler, sadece ‘Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını hakkında konuşacak’ demekle yetindiler.

MALİ KONULAR ÖNE ÇIKIYOR

Yıldırım’ın daha çok kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşacağı, 2018’de kulübün maddi anlamda ve taşınmaz varlıklar anlamında Ali Koç yönetime nasıl bıraktıklarına anlatmaya zaman ayıracağı öğrenildi.

KURMAYLARI DA YANINDA OLACAK

Çırağan Sarayı davet salonunda saat 11.30’da başlayacak basın toplantısına eski yöneticiler, Aziz Yıldırım’ın yakın dostlarından bazıları ve bazı basın mensupları katılacak. Bu arada Aziz Yıldırım’ın Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 25 Haziran Cuma günü yapılacak oturumuna katılması bekleniyor.

20- F.Bahçe’de 3 Haziran 2018’deki seçimde ali Koç 16 bin 92 oyla yeni başkan olurken, 4 bin 644 oyda kalan Aziz Yıldırım 20 yıllık dönemi sona ermişti.

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