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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine...
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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine...

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Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine...

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, deneyimli sol beki Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının üzerinden 24 saat geçmeden, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Dakika: Fenerbahçe Caner Erkin ve Sinan Gümüşün biletini kesince Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci...
Son Dakika: Fenerbahçe Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün biletini kesince Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!

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Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında Fenerbahçe ile gündeme gelen Çağtay Kurukalıpın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı
Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe ile gündeme gelen Çağtay Kurukalıp'ın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı

ANTRENMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp, Sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına bu sabah çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı Caner Erkinin yerine...

Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı Caner Erkinin yerine...

Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı Caner Erkinin yerine...

Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı Caner Erkinin yerine...

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