Son dakika: Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine...
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, deneyimli sol beki Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının üzerinden 24 saat geçmeden, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!
ANTRENMANA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp, Sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına bu sabah çıktı.