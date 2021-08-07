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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı Fransızların elinden kaptı! İşte transferin maliyeti
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı Fransızların elinden kaptı! İşte transferin maliyeti

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Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı Fransızların elinden kaptı! İşte transferin maliyeti

Sarı lacivertli kulüp, Serdar Dursun, Caulker ve Çağtay’dan sonra 4’üncü transferini yaptı. Bordeaux’ya imza atması an meselesi olan Burak Kapacak’ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuna karşılık bir miktar para ve iki futbolcu verecek.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdüren Fenerbahçe, dün sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.

Daha önce Serdar Dursun, Steven Caulker ve Çağtay Kurukalıp’ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak’la da anlaştı.

Tıpkı Çağtay gibi ‘geleceğe yatırım’ amacıyla alınan 21 yaşında ve 1.80 metre boyundaki Burak, sol kanatta görev yapıyor.

Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe’nin daha önce de talip olduğu Burak, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı. ·

Fenerbahçe’nin, Ümit Milli Takım’da da forma giyen ve piyasa değeri 2 milyon Euro olan Burak Kapacak’ın transferinde Fransa’nın Bordeaux takımını son anda devre dışı bırakarak mutlu sona ulaştığı belirtildi.

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Genç oyuncunun, bonservis ücretinde anlaşma sağlanması üzerine dün Fransa’ya gitmek üzere İstanbul’a geldiği, ancak sarı lacivertlilerin hem futbolcuyu hem de Bursaspor’u ikna etmeyi başardığı öğrenildi.

Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe’nin Burak’ın bonservisi için Bursaspor Kulübü’ne bir miktar para ve 2 futbolcu vereceği ileri sürüldü.

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Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı Fransızların elinden kaptı İşte transferin maliyeti

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