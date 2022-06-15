Son Dakika: Fenerbahçe, Bruma transferini resmen açıkladı! Akıllara Fatih Terim sözleri geldi... O paylaşımı hemen sildi...

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Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma’nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Transfer çalışmaları sürdüren sarı lacivertliler, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katarken bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak transfer etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Bruma’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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GALATASARAY MACERASI

Portekizli yıldız, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon Euro'ya Leipzig'e gönderilmişti. Portekizli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise toplam 85 maçta 15 gol atıp 21 de asist yapmıştı.

İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Bruma 16.25'te Lizbon'dan kalkacak THY'nin tarifeli seferi olan uçakla İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcunun gece 23.00 civarı İstanbul Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

PSV Eindhoven'lı yöneticilerle bir görüşme yapan Bruma'nın, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

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"FATİH TERİM'İ İKİNCİ BİR BABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'ın 2013 yılında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Bruma, ülkesi Portekiz'de o dönem özel bir röportaj vermiş ve Fatih Terim ile arasında kurulan özel ilişkiyi ilk kez o zaman dile getirmişti.

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Fatih Terim ile ilk buluşmasının detaylarını da paylaşan yetenekli oyuncu, "Fatih Terim ile konuştum. Bana ilk olarak; 'Ben senin hocan değilim, babanım' dedi. Sakin olmamı ve bir problem olduğunda ona söylemem gerektiğini, çünkü problemleri çözeceğini ifade etti. Ağzım açık kaldı. Şimdiden onu ikinci bir baba gibi hissediyorum. Bana Jesualdo Ferreira'yı (Spoting'den eski hocası) hatırlatıyor. O da aynı şeyleri söylerdi. Bu iki isim benim için dünyanın en iyi iki hocası durumunda." ifadelerini kullanmıştı.

"FATİH TERİM'İN GİDİŞİ BENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Teknik direktör Fatih Terim ile arasındaki özel ilişkiyi hiçbir zaman gizlemeyen Bruma, 2014 yılında deneyimli teknik adamın görevden ayrılması ve yerine Cesare Prandelli'nin getirilmesinin ardından kulüp dergisine verdiği bir röportajda Fatih Terim'in gidişinin kendisini çok olumsuz etkilediğini anlatmıştı.

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Takıma yeni katılan oyuncuların ilk sezonları önemlidir. Geçen sene baktığımızda iyi maçlarım da oldu, kötü maçlarım da. Yeni gelmiştim ve kısa süre sonra bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Açıkça söylemek gerekirse Fatih Terim'in gidişi beni çok olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz sezonki performansım sakatlığımdan çok da bağımsız düşünülemez. Çok şanssız bir sakatlık yaşadım ve sezonu kapattım. Bu sene ise takımın başına Sayın Prandelli geldi. Kendisinin iletişimi çok kuvvetli ve bana çok yardımcı oluyor. Sahada ne yapmam gerektiğini bana ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Önemli olan bu sezon. Diğer bir taraftan da Mert Çetin’e teşekkür etmek istiyorum. O da iletişimimi kolaylaştıran bir isim. Bana takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimizin direktiflerini ayrıntılı bir şekilde iletiyor. Benim görüşüm bu senenin geçtiğimiz sezondan en çok daha iyi olacağı yönünde. Ben kapasitemi ve saha içinde neler yapabileceğimi biliyorum. Bruma

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINDA UNUTMADI: TÜRKİYE'DEKİ BABAM

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma, koronavirüse yakalan eski hocası Fatih Terim'e mesaj göndermişti. Portekizli futbolcu, Corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye’deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM PAYLAŞIMINI SİLDİ

Portekizli yıldız, Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından söz konusu paylaşımı sildi.

BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

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Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Bruma beklenen yükselişi gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle şu andaki takımı PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi.

Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı.

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