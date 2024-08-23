Son dakika: Fenerbahçe, Brighton'a 'Evet' dedi! Ferdi Kadıoğlu imza için gidiyor...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de ve Milli Takım'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

FERDİ KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ

EURO 2024'teki iyi oyunuyla Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan ve bir süredir transfer görüşmeleri devam eden Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 2 hafta önce Fenerbahçe'ye Brighton ile anlaştığını bildirmişti.

KULÜPLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Ferdi'nin kararını vermesinin ardından Brighton ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sıklaştı. Bonservis bedeli, bonus maddeler, ödeme takvimi gibi konular iki kulüp arasında bir süredir görüşülüyordu.

ANLAŞMA SAĞLANDI! BONSERVİS...

Bugün çıkan haberlerde Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi. Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroyu bulan bir paket anlaşma karşılığı Brighton'a transfer olacağını duyurdu.

Haberin Devamı

TAKIMLA VEDALAŞTI, İNGİLTERE'YE GİDECEK

Ferdi Kadığolu'nun takımla vedalaştığı ve hafta sonu sağlık kontrolleri ve sözleşme için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK! SACHA BOEY...

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro artı bonuslarla Brighton'a transfer olarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak. Net bonservis bedeli 30 milyon eurodan yüksek olması halinde Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey'i geçerek Süper Lig tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2018 yazında 1.4 milyon euro karşılığında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de 204 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, Sarı-lacivertli formayla 18 gol ve 22 asist üretti.