Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel'le, 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin duyurusunda "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Yüzde 84 pas isabetiyle sezonu geçiren Nijeryalı futbolcu, 22 de şut pası verdi.

8 KULÜP İSTEDİ

Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.