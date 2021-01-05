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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı!
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı!

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Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, bugün başlayan ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli kulübün Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

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Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı

Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı

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