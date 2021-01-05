Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı!
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, bugün başlayan ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli kulübün Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.
Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle