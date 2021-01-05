Son Dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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