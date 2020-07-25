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Haber Giriş: 25.07.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Brahim Darri'yi kadrosuna kattı!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Brahim Darri'yi kadrosuna kattı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek.

Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya talebi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi.

Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

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