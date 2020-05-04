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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya ulaştırdı
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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya ulaştırdı

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Son Dakika | Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya ulaştırdı
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Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi futbolculara yapılacak ödemelerle ilgili sıkıntıyı çözdü. Rahat nefes alan yönetim, UEFA'ya da gerekli olan borçsuzluk kağıdını iletti. Bu sıkıntının ardından yönetimin tüm odağını yeni teknik adama yönlerdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de futbolcularla ilgili olan mali sorunlar çözüldü. Geçen sezondan futbolculara olan 70 milyon lira ve bu sezondan da 60 milyon lira toplam 130 milyonluk borç yükünden sarı-lacivertliler kurtuldu.

Ajansspor'un haberine göre; Yerli ve yabancı futbolculara olan borcunu ödeyen Fenerbahçe yönetiminin 30 Nisan 2020 itibariyle borcu kalmadı. Yönetim, borcu olmadığına dair kağıdı alarak UEFA'ya Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde gönderdi. Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi yönetime finansal açıdan rahat nefes aldı. Borçları ödemek için Başkan Ali Koç ve yönetimi mali kaynak arayışları üzerinde çalışıyordu.

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Corona virüs sürecinde kulüplerin ekonomik gelirlerinin durduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin uzun uğraşlarının olumlu sonuç vermesi yüzleri güldürdü. Bu sıkıntının ardından yönetimin tüm odağını yeni teknik adama yönlerdiği öğrenildi.

 

Son Dakika | Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFAya ulaştırdı

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