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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Bilal Budak transferini tamamladı!
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Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Bilal Budak transferini tamamladı!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Bilal Budak transferini tamamladı!
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Manisaspor forması giyen Bilal Budak'ın transferini de tamamladı.

Transferde hızlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin 12. transferi Bilal Budak oldu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı kadrosuna kattı.

16 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Manisaspor alt yapısında futbola başlayan Bilal Budak, Manisaspor formasıyla 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist yapmıştı.

 

Son Dakika | Fenerbahçe, Bilal Budak transferini tamamladı

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