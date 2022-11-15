Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan savaşı! En yüksek teklifi veren takım...

Haberin Devamı

Süper Lig’in 3 Büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeşil sahalardaki rekabetlerini şimdi de transfere taşıyor. Devre arası transfer döneminde kadrolarına iyi bir stoper ile takviye etmek isteyen ve 8+3 kuralı nedeniyle bu bölgedeki tercihlerini yerli oyuncudan yana kullanmak isteyen üç büyük kulübün de gündeminde Kaan Ayhan var.

SASSUOLO KABUL ETMEDi

Hemen hemen her transfer döneminde adı mutlaka gündeme gelen milli futbolcuyu Galatasaray sezon başında çok isterken yapılan tüm girişimlere karşın Sassuolo Kulübü ikna edilemedi. Hatta Kaan Ayhan’a şu ana kadar en yüksek teklifi sarı kırmızılılar yapsa dahi İtalyan ekibi futbolcusunu kiralık olarak dahi göndermeyi kabul etmedi.

Haberin Devamı

‘F.BAHÇE’Yi BEKLEYELiM’

Beşiktaş da teknik direktör Şenol Güneş milli takımdan öğrencisi olan Kaan’ın rotasını siyah beyazlı takıma döndürmek için devreye girerken tecrübeli stoperin gönlünde Fenerbahçe’nin olduğu öğrenildi. Menajerine “Kesin karar vermedim, Fenerbahçe’nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim. Benim tercihim Fenerbahçe’den yana” dediği öğrenilen Kaan Ayhan için sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.