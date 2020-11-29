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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı Abdulkadir Bitigen oldu!

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Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı Abdulkadir Bitigen oldu!
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Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının VAR'ı Abdulkadir Bitigen oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı Abdülkadir Bitigen oldu.

AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.

 

Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VARı Abdulkadir Bitigen oldu

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