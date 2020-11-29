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Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı Abdulkadir Bitigen oldu!
Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının VAR'ı Abdulkadir Bitigen oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı Abdülkadir Bitigen oldu.
AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.
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