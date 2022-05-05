Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek! Süper Lig'de ilk...

Spor Toto Süper Lig' de görev alacak 36. haftanın hakemleri belli oldu.
Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, böylece Süper Lig'de ilk kez bir derbide görev alacak.
Öte yandan Fırat Aydonus Başakşehir - Galatasaray maçında görevlendirilirken tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır Altay - Giresunspor mücadelesinde görevlendirildi.
İşte haftanın maçları ve hakemler;
▪️ Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
▪️ Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk
▪️ Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır
▪️ Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
▪️ Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
▪️ Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan
▪️ Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
▪️ Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
▪️ Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
▪️ Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz