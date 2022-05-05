Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek! Süper Lig'de ilk...

#Süper Lig#Süper Lig Hakemler#Beşiktaş Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek Süper Ligde ilk...

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek isim de açıklandı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig' de görev alacak 36. haftanın hakemleri belli oldu.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, böylece Süper Lig'de ilk kez bir derbide görev alacak.

Öte yandan Fırat Aydonus Başakşehir - Galatasaray maçında görevlendirilirken tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır Altay - Giresunspor mücadelesinde görevlendirildi.

İşte haftanın maçları ve hakemler;

▪️ Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
▪️ Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk
▪️ Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır
▪️ Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
▪️ Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
▪️ Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan
▪️ Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
▪️ Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
▪️ Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
▪️ Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Süper Lig Hakemler#Beşiktaş Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave