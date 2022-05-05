Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek! Süper Lig'de ilk...

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Spor Toto Süper Lig' de görev alacak 36. haftanın hakemleri belli oldu.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, böylece Süper Lig'de ilk kez bir derbide görev alacak.

Öte yandan Fırat Aydonus Başakşehir - Galatasaray maçında görevlendirilirken tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır Altay - Giresunspor mücadelesinde görevlendirildi.

İşte haftanın maçları ve hakemler;

▪️ Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

▪️ Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk

▪️ Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır

▪️ Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

▪️ Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

▪️ Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan

▪️ Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

▪️ Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

▪️ Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

▪️ Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

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