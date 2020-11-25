Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Tugay Kaan Numanoğlu atandı

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

Tugay Kaan Numanoğlu kariyerinde sadece bir Fenerbahçe maçı yönetti. 13 Aralık 2017, Adana Demirspor ile kupa maçında düdük çaldı. Beşiktaş'ın ilk kez maçına çıkacak. 3 sezondur Süper Lig'de maç yönetiyor. Derbiyle birlikte 9. maçına çıkacak...

İşte haftanın maçları ve hakemler;

Ankaragücü - Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)

Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)

Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)

Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)

Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)

Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)

Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)

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