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Futbol
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Tugay Kaan Numanoğlu atandı

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Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Tugay Kaan Numanoğlu atandı
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Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

Tugay Kaan Numanoğlu kariyerinde sadece bir Fenerbahçe maçı yönetti. 13 Aralık 2017, Adana Demirspor ile kupa maçında düdük çaldı. Beşiktaş'ın ilk kez maçına çıkacak. 3 sezondur Süper Lig'de maç yönetiyor. Derbiyle birlikte 9. maçına çıkacak...

Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında İşte, görev aldığı son karşılaşmalar
Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, görev aldığı son karşılaşmalar

İşte haftanın maçları ve hakemler;

Ankaragücü - Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)
Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)
Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)
Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)
Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)
Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)
Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)

 

Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Tugay Kaan Numanoğlu atandı

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