Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Tugay Kaan Numanoğlu atandı
Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.
Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.
Tugay Kaan Numanoğlu kariyerinde sadece bir Fenerbahçe maçı yönetti. 13 Aralık 2017, Adana Demirspor ile kupa maçında düdük çaldı. Beşiktaş'ın ilk kez maçına çıkacak. 3 sezondur Süper Lig'de maç yönetiyor. Derbiyle birlikte 9. maçına çıkacak...
İşte haftanın maçları ve hakemler;
Ankaragücü - Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)
Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)
Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)
Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)
Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)
Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)
Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)
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