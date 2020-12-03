Son Dakika | Fenerbahçe Beko - Zenit maçı öncesi kötü haber! Kadrodan çıkarıldı... (Maç sat kaçta hangi kanalda?)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu akşam Tusya'nın Zenit takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sakatlıkların can sıktığı Fenerbahçe son olarak ligde Büyükçekmece'ye mağlup olurken moraller de epey bozuldu.

Çıkış arayan Fenerbahçe Beko'nun Zenit ile oynayacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Fenerbahçe 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı hangi kanalda?

Sibur Arena'da oynanacak Zenit - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 20:00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BARTHEL KADRODAN ÇIKARILDI



Fenerbahçe Beko'da Rusya'daki takım idmanında sakatlanan Danilo Barthel maç kadrosundan çıkarıldı.



Resmi açıklama şöyle;



"St. Petersburg’da gerçekleştirdiğimiz taktik idmanda aldığı darbe nedeniyle diz kapağında kemik iliği ödemi oluşan Danilo Barthel, bu akşamki maç kadromuzda yer alamayacaktır"

Fenerbahçe Beko ile Zenit arasında oynanacak karşılaşma bu akşam 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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