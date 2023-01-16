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Son Dakika: Fenerbahçe Beko'ya Nemanja Bjelica'dan bir kötü haber daha

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#Fenerbahçe#Nemanja Bjelica#Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçe Bekoya Nemanja Bjelicadan bir kötü haber daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 17:52

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica'nın daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissettiğini ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Beko,Nemanja Bjelica’nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Nemanja Bjelica'nın, yaptığı bireysel antrenman esnasında daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissettiği ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Resmi siteden yapılan duyuru şöyle;

Bir süredir kendisi için belirlenen bireysel idman ve tedavi programını takip eden ve bu süreç kapsamında bu hafta takım idmanlarına dahil olması planlanan Nemanja Bjelica, yaptığı bireysel antrenman esnasında daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissetmiş ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edilmiştir.

Sporcumuz, bu bölgedeki ödemin geçmesine yönelik tedavi ve bireysel idman programını takip etmektedir.

Durumu günlük olarak değerlendirilecek olan Nemanja Bjelica’nın önümüzdeki hafta içerisinde kademeli olarak takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır.

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#Fenerbahçe#Nemanja Bjelica#Fenerbahçe Haberleri

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