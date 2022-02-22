Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Şehmus Hazer'in acı günü

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer’e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF de Şehmus Hazer'in babası için başsağlığı mesajı yayınladı:

A Erkek Milli Takımımız ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.