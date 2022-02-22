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Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Şehmus Hazer'in acı günü

#Şehmus Hazer#Fenerbahçe Beko#Halil Hazer
Son dakika: Fenerbahçe Bekonun milli yıldızı Şehmus Hazerin acı günü

Fenerbahçe Beko ve A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer’e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF de Şehmus Hazer'in babası için başsağlığı mesajı yayınladı:

A Erkek Milli Takımımız ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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