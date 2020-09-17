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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetici, Sertaç Komsuoğlu oldu!

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Son dakika | Fenerbahçe Beko'dan sorumlu yönetici, Sertaç Komsuoğlu oldu!
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin Sertaç Komsuoğlu olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sertaç Komsuoğlu olmuştur. Yeni görevinin Sayın Komsuoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, takımımızın zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.

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Son dakika | Fenerbahçe Bekodan sorumlu yönetici, Sertaç Komsuoğlu oldu

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