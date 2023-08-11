Son Dakika: Fenerbahçe Beko'dan Scottie Wilbekin açıklaması! Ergin Ataman'a yanıt...

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Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in sakatlığının ardından özel çalışma programı uyguladığı için A Milli Takım'a gidemediğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Bir süredir sporcumuz Scottie Wilbekin hakkında oluşturulan gündemi dikkatle takip etmemize ve gerekli adımları sürecin başından bu yana sükûnetle atmamıza rağmen Milli Takımımızın oynayacağı kritik maçlara oldukça sınırlı bir süre kala gündemi meşgul etmemek adına açıklama yapmamayı tercih etmiştik.



Lakin aynı hassasiyet ve özenin tüm paydaşlar tarafından gösterilmemesi ve yakın dönemde basına yansıyan açıklamalardan ötürü bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.



Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 2022-23 sezonu boyunca ne yazık ki aynı dizinden iki kez uzun süreli sakatlık yaşamış ve herkesin bildiği üzere bu sakatlıkların etkisiyle Turkish Airlines Euroleague Playoff serisi de dâhil olmak üzere, yaklaşık üç ay boyunca parkelerden uzak kalmıştır.



Wilbekin yüzde yüz randımana ulaşamamış olmasına rağmen şahsi fedakârlığı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff serilerinde sahada mücadele etmiş, sezon biter bitmez ise hem Fenerbahçe Beko sağlık ve güç ekiplerimizin yönlendirmeleri hem de Amerika’da bulunan kendi profesyonel destek ekipleri tarafından hazırlanan programı takip etmiştir.



Sporcumuz bu kapsamda tüm yaz dönemini, sakatlık yaşadığı dizini özel program dâhilinde güçlendirmek, sakatlık önleyici idmanlar yapmak ve yeni sezona minimum risk ile girmek adına hazırlıklar üzerine programlamıştır.



Özetle sporcumuz yaz dönemini basketbol idmanları yerine tamamen kendi fiziksel durumunu yeni sezona yüzde yüz hazır hale getirmeye adamıştır.



Bu noktada, iddia edildiği gibi kendisine ulaşılamaması, aramalara cevap vermemesi ya da keyfi nedenlerle bu kıymetli formayı reddetmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.



Oyuncumuz Scottie Wilbekin, Milli Takım idari ekiplerimiz tarafından kendisine ulaşıldığı ilk günden itibaren yukarıda bahsedilen süreci kendilerine detaylıca anlatmış ve hem sezon içi sakatlık süreçlerini hem de yaz döneminde uyguladığı tüm özel program detaylarını Milli Takım yetkililerimize raporlarıyla sunmuştur.



Kısacası sporcumuz iddia edildiği gibi Milli Takıma gelmeyi reddetmemiş, sadece kariyerinde ilk kez yaşadığı bu ciddi diz sakatlıkları ve sonrasındaki süreç sebebiyle rekabetçi düzeyde maç oynayacak durumdan henüz uzak olduğunu belirtmiş ve bu yaz oynanacak eleme maçlarından affını istemiştir. Bu süreçteki tüm detaylar, şubemizce de Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine düzenli ve detaylı olarak aktarılmıştır.



Yine hatırlatmak isteriz ki; Wilbekin, bu statüyü kazandığı dönemden itibaren Milli Takımımıza davet aldığı her dönemde büyük bir özveriyle bu kıymetli formaya hizmet etmiştir.



Bunun en son ve somut örneği de Kasım ayındaki Milli Takım penceresinde yaşanmıştır.



Scottie, Fenerbahçe Beko formasıyla 10 Kasım 2022 tarihinde Kızılyıldız ile evimizde yapmış olduğumuz Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasının ardından 24 saatten daha az bir süre içerisinde, 11 Kasım 2022 tarihinde Belçika ile İstanbul’da oynadığımız kritik karşılaşmada ve sonrasında 14 Kasım 2022 tarihinde Sırbistan deplasmanında Milli Takımımızın formasını giymiştir.



Kulübümüz, Milli Takımımızın içinde bulunduğu sürece zarar vermeme adına, bu süreçle ilgili son ana dek sessiz kalmaya gayret etmiştir.



Bu vesileyle hem takımımızın son durumunu hem de yaz boyu yaşananları değerlendireceğimiz geniş kapsamlı bir açıklamanın Milli Takım maçlarımız tamamlandıktan sonra şube yetkililerimizce yapılacağını belirtmek isteriz.



Bu açıklamayı Milli Takımımızın oynayacağı kritik maçlar öncesinde yapmak durumunda kalmaktan dolayı duyduğumuz üzüntüyü vurguluyor; Milli Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz.

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ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?

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Ortada bir gerçek var, A Milli Takım demek sonuç demek. Evet, jenerasyonlar değişebilir ama ülkenin en iyi basketbolcularının Milli Takımda olmaları gerekiyor. Şimdi önümüzde Olimpiyat elemeleri ve 2025 EuroBasket elemeleri var. Oyuncu potansiyeli olarak baktığımız zaman çok güzel bir jenerasyonumuz var ama biz bu jenerasyonun hepsini aynı anda maalesef kullanamıyoruz.

"NBA'DEKİ OYUNCULARIMIZ DİNLENMEYİ TERCİH EDİYOR"

Özellikle NBA’de oynayan oyuncularımız bazı dönemler milli takımda olmak yerine dinlenmeyi tercih ediyorlar, yorgun olduklarını söylüyorlar. Bu konuda yapacak bir şeyimiz yok, bu tamamen vicdani ve manevi bir durum. Biz sezon boyunca onları takip ediyoruz, milli takıma geldikleri zaman en iyi şekilde ilgileniyoruz. Onlar da elbette milli takıma hizmet etmek istiyorlar ama maalesef yaşanan bazı aksaklıklar, tam kadro olmamızı engelliyor. Geçtiğimiz yıl EuroBasket’te kılpayı kaçan bir madalyadan sonra şunu düşünüyorum: Ömer Faruk Yurtseven bu yaz milli takım kampına katıldı, çok da iyi oynuyor. Eğer geçtiğimiz yıl EuroBasket’te olsaydı belki de Avrupa şampiyonu olacaktık. Olimpiyat Elemeleri’nde ise Cedi Osman katılmayacağını söyledi, kendisi önemli bir oyuncu ve iyi bir sezon geçirmişti.

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"DEVŞİRME OYUNCULAR ORTADA YOKLAR"

Devşirme oyuncularımız ortada yoklar. Bugün baktığımız zaman Avrupa’da artık ‘devşirme oyuncu’ diye bir olay var. Neredeyse her takımın bir devşirme oyuncusu var, İspanya geçtiğimiz yıl Lorenzo Brown’la EuroBasket şampiyonu oldu. Olimpiyat Elemeleri’ndeki en önemli rakibimiz Hırvatistan, oyun kurucu pozisyonunda Jaleen Smith’i kullanıyor. Biz maalesef elemelerde devşirme oyuncularımızı kullanamayacağız. Shane Larkin başta kampa katıldı ama sağlık kontrollerinin ardından dizinde ciddi bir kemik ödemi tespit edildi, bu sebeple iki haftadır yoğun tedavi görüyor. Dün yine bir MR çekildi, azalma var ama henüz hazır değil. Scottie Wilbekin ise kendisine ve kulübüne yaptığımız tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti. Hal böyleyken yapacak bir şeyimiz yok, kimseyi boğazından tutup ‘gel, milli takımda oyna’ diyemeyiz. Biz artık eksiklere değil, elimizdeki oyunculara bakacağız.

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"WILBEKIN'E ULAŞAMADIK"

5 hafta önce A Milli Basketbol Takımımızın aday kadrosunu açıkladık, bu kadroyu tüm kulüplere bildirdik. Oyunculara da ulaşmaya çalıştık ama oyuncu telefonu açmazsa yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bu durumda kulüplerine bildiriyorsunuz ve beklemeye geçiyorsunuz. Bazı oyuncular izim isteyebiliyorlar, mesela bu yaz Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz bir hafta izin istediler. Onlara izin verdik, bu noktalarda oyunculara izin veriyoruz. Alperen Şengün NBA kampındaydı, sonuç olarak İtalya kampının sonlarına doğru katıldı. Maalesef Cedi Osman bu yaz milli takımda olmayacağını ve dinlenmek istediğini belirtmiş, diğer devşirme oyuncumuz Wilbekin’e ise ulaşamadık. Federasyonun her kademesi tarafından kulübüne ulaşıldı ama onlar da sanırım ikna edemediler, elbette kulüpler de oyuncularının milli takımda oynamasını isterler mutlaka. Larkin’in sakatlığında Wilbekin’in varlığı bize güç katardı, biz A Milli Takım aday kadrosunu açıklarken iki devşirme oyuncuyu da davet ettik çünkü sakatlık gibi durumlar olabiliyor. Ben herhangi bir gri alan olduğunu düşünmüyorum, Wilbekin bizi yarı yolda bıraktı.”