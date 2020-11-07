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Basketbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo için sakatlık açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında sakatlanan Nando De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcu Nando De Colo'nun sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

Son Dakika | Fenerbahçe Bekodan Nando De Colo için sakatlık açıklaması

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