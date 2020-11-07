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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında sakatlanan Nando De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcu Nando De Colo'nun sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada De Colo'nun 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı açıklandı.
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