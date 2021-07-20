Son Dakika: Fenerbahçe Beko'dan Kokoskov açıklaması geldi! "Gerekli değerlendirmeler..."

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov ile sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Dallas'ın Kokoskov için kendileriyle irtibata geçtiğini doğruladı ve kulübün menfaatlerine göre adım atacaklarını belirtti.

Sertaç Komsuoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle;

Değerli taraftarlarımız;

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından, Dallas Mavericks yetkilileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır.

Anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.