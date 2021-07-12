Son Dakika: Fenerbahçe Beko'dan çift imza!

Fenerbahçe Beko, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen'in sözleşmelerinin uzatıldığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, genç sporcularımız Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile ikişer yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.



Altyapımızdan yetişen ve kendi pozisyonlarında ülkemizin en yetenekli basketbolcuları arasında gösterilen Ekrem Sancaklı (2001, 1.94, Guard) ve İsmail Karabilen (2001, 2.08, Pivot), 2022-23 sezonunun sonuna dek çubuklu formayı giymeye devam edecektir.



Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen’e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü