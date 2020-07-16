Son Dakika | Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha! Kenan Sipahi dönüyor...

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yaz sezonundaki 6. transferini de tamamlıyor.

İlk olarak S Sport’tan Deniz Aksoy’un bildirdiği ve Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusu Kenan Sipahi‘yle anlaşmaya vardı.

1995 doğumlu Türk oyun kurucu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe‘nin formasını terletmişti. 2014-15 sezonunda EuroLeague’de Final Four oynayan takımın da bir parçası olan Kenan, henüz 19 yaşındayken Maccabi Tel Aviv‘e karşı oynanan playoff serisinin 3. maçının son saniyelerinde Jeremy Pargo’ya karşı yaptığı savunmayla dikkatleri üzerine çekmişti.



Pınar Karşıyaka’daki sezonuyla beraber 3 yıllık bir EuroLeague deneyimi bulunan Kenan Sipahi’nin turnuvada çıktığı 47 maçta 2.8 sayı – 0.9 ribaund – 1.4 asist gibi ortalamaları mevcut.

Ülkemizde son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta formasıyla boy gösteren deneyimli oyuncu İspanya Ligi’nde Coosur Real Betis’te basketbol yaşamına devam ediyordu.

Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi ile birlikte 6. transferini tamamlamış oldu. Fenerbahçe daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.

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