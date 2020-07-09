Son Dakika | Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton

Fenerbahçe Beko'dan bir transferi daha bitiriyor. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen’de oynayan pivot Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko, gün içerisinde Litvanyalı kısa forvet Edgaras Ulanovas ile de 2 yıllığına anlaştıklarını açıklamıştı.

Detaylar birazdan...