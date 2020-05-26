Son dakika! Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic kararı!
THY Euroleague'de sezonun iptal edilmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile görüşmelere başladı.
THY Euroleague'de sezonun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe Beko, koç Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. TRT Spor'un haberine göre Sarı-lacivertli yönetim ile Obradovic arasında ilk görüşme bugün yapıldı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi gelişmeler olabilir.
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