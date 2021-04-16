Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi! Anadolu Efes ve CSKA maçları öncesi...

Fenerbahçe Beko'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.



Resmi açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe bu akşam ligde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Euroleague son 16 maçında ise 5 gün sonra Rusya'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.