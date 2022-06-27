Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo gelişmesi! Mutlu son yakın...

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Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile yeni sözleşme için anlaşmaya çok yakın.

Walla Sport'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sona eren Fransız oyuncunun mukavelesini uzatmak adına büyük aşama kaydetti.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, imza töreninde yaptığı açıklamada eski öğrencisinin ayrılığa daha yakın olduğunun sinyallerini vermişti.

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NICK CALATHES TRANSFERİ BEKLEMEDE

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun Nick Calathes transferi için Nando De Colo’nun kararını beklediği belirtiliyor.

ITOUDIS NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, "Nando ile de konuştuk. Geçmişte birlikte 5 yıl çalışmıştık, o da bir ortam değişikliği istemişti. Gherardini ile sürekli konuşuyoruz. Nando de Colo ile konuştum. O da Vesely gibi bir ortam değişikliği istediğini söyledi. Nando ile önceden çalışmış olmam da elimizi rahatlatıyor." demişti.

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YANNNIER'DEN DE COLO AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier ise "Nando De Colo da kulübümüzün önemli parçalarından bir tanesi. Çok güzel kapattığımız bir sezon oldu. Her oyuncumuzla vedalaşmamız oldu. Nando ile temaslarımız devam ediyor. Tabii ki koçun teknik analizi her şeyden önemli. Kontratı bitiyor ama bizim için özel bir oyuncu. Şartlar, günler ne getirir bilmiyorum. 7/24 koçla temas halindeyiz. Koçun raporu bu şekilde olursa, biz kulüp olarak gerekeni yaparız. Önümüzdeki günler tüm bu soruların cevabını getirecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.