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Basketbol
Haber Giriş: 22.10.2020 - 21:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov, Yunanistan'da oyun dışı kaldı!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov, Yunanistan'da oyun dışı kaldı!
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Fenerbahçe Beko Başantreönrü Igor Kokoskov, ikinci teknik faulünü alması üzerine oyundan ihraç edildi.

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'de deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştığı mücadelede hakemlere yönelik itirazı sebebiyle ikinci çeyrekte iki teknik faul alan Fenerbahçe'nin koçu Igor Kokoskov, ikinci çeyreğin bitimine 3:37 kala diskalifiye edildi

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