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GeriBasketbol Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
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Basketbol
Haber Giriş: 30.06.2020 - 01:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
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Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı... Sarı-Lacivertliler ile yollarını ayıran Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı. Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Son Dakika | Fenerbahçe Bekoda Gigi Datome ile yollar ayrıldı

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