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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı... Sarı-Lacivertliler ile yollarını ayıran Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı. Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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