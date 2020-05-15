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Basketbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor!
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Fenerbahçe Beko'nun mevcut bütçesinin önümüzdeki sezon yarıya indirileceği ve Zeljko Obradovic başta olmak üzere Datome, Sloukas gibi isimlerin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe Beko için Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

İspanyol basınının duyurduğu bütçenin yarıya indirilmesi planı, Yunan ve İtalyan basınındaki kaynaklar tarafından da yinelendi.

SDNA, Fenerbahçe'nin yaşanılan kriz nedeniyle bütçesinde %50'lik bir düşüş planladığını aktarırken koç Zeljko Obradovic'in yeni sezonda farklı bir takım çalıştırabileceğini belirtti.

İtalyan basınından Basket Marche Fenerbahçe Beko'da bütçenin yarıya indirilmesi sonrası Olimpia Milano'nun Luigi Datome transferini bitirebileceğini aktardı. Yunan basını ise Obradovic'in takımdan ayrılabileceğini ve Kostas Sloukas'ın da mevcut sözleşmesinde indirime gitmeyi asla kabul etmeyeceğini belirtti.

Bilindiği gibi Sloukas'ın ismi son günlerde eski takımı Olympiacos ile anılıyor.

Son Dakika | Fenerbahçe Bekoda bütçe yarı yarıya azalıyor

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