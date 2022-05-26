Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da bir devir kapanıyor! 8 yıl sonra ayrılık zamanı... "Onunla oynamak beni mutlu eder"

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Fenerbahçe Beko'da 2014-15 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely, başarılarla dolu 8 yılın ardından sarı lacivertli kulüpteki macerasını noktalıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonluk hedefinden uzakta tamamlayan Barcelona, sezon sonunda Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek olan Çek uzunu kadrosuna katmak istiyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME, SENELİK MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Socrates Dergi'den Uğur Ozan Sulak'ın haberine göre ise; tüm sözleşme tekliflerini reddeden Brandon Davies'in yerini doldurmak için harekete geçen Barcelona, Jan Vesely ile anlaşma sağladı. Barcelona ile 3 yıllığına anlaşan Çek yıldızın yılda 1.8 milyon Euro kazanacağı ve vergiler dahil Barcelona'ya yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.

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Söz konusu transferle ilgili resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE BEKO TUTMAK İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun, yıldız oyuncusunu takımda tutabilmek için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Sarı lacivertli kulübün, Çek uzun hakkında son kararını ING Basketbol Süper Ligi play-offlarının ardından vereceği belirtildi.

"VESELY İLE OYNAMAK BENİ MUTLU EDER AMA O EMİN DEĞİL"

Tomas Satoransky, geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya dönüşü ve Jan Vesely iddiaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Vesely iddialarını yalanlamayan ve hatta doğrular şekilde konuşan Satoransky, "Ben şahsen nereye gideceğime karar vermedim. Barcelona’nın Jan Vesely ile ilgilendiğini gördüm. Eğer beraber oynarsak tabii ki mutlu olurum ancak henüz o da emin değil." demişti.

SON YILLARIN SEMBOL İSİMLERİNDEN

Partizan'daki 3 başarılı yılın ardından 2011 NBA draftında 6. sıradan seçilerek Washington Wizards'a giden Jan Vesely, başarısız NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe Beko kadrosuna katılmıştı. Çek basketbolcu, ortaya koyduğu performansla uzun yıllardır sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Jan Vesely, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında bulunuyordu. 32 yaşındaki uzun, Fenerbahçe macerasına 1 EuroLeague şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve 2019 yılında EuroLeaague MVP'liği sığdırdı.

JAN VESELY'NİN EUROLEAGUE KARİYERİ

32 yaşındaki Çek basketbolcu, EuroLeague'de bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. EuroLeague kariyerinde ise toplam 276 karşılaşmada süre alan Jan Vesely, maç başına 10.9 sayı, 5.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.