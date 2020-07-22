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Basketbol
Haber Giriş: 22.07.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Kostas Sloukas

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Kostas Sloukas
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Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Haberde; Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas'ın, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayağı belirtildi.

Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.

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