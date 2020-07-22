Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Kostas Sloukas
Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
Haberde; Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas'ın, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayağı belirtildi.
Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle