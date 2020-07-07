MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Egehan Arna...
GeriBasketbol Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Egehan Arna...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Egehan Arna...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Egehan Arna...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Erkek basketbol takımında forma giyen Egehan Arna ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son Dakika | Fenerbahçe Bekoda bir ayrılık daha Egehan Arna...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle