Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Sadece 1 yıl sürdü, NBA'e dönüyor...

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezonun başında Zeljko Obradovic'in ayrılmasının ardından Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Sırp koç Igor Kokoskov, uzun yıllar görev yaptığı NBA'a yeniden dönmek üzere...

Sarı-lacivertli takımla geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de çeyrek final ve ING Basketbol Süper Ligi'nde final oynama başarısı gösteren 49 yaşındaki başantrenör, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten yardımcı antrenörlük için teklif aldı.

13 yıllık Rick Carlisle döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Jason Kidd'i getiren Dallas'ta Kidd, antrenör ekibini oluşturmaya başlarken gündeme Kokoskov geldi.

FENERBAHÇE'YE BİR MİKTAR ÖDEME YAPILACAK

Daha önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Caveliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlük ve 2018/19 sezonunda Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Kokoskov'u antrenör ekibine dahil etmek isteyen Dallas'ın, Fenerbahçe'ye bir miktar ödeme yaparak bu hamleyi gerçekleştireceği kaydedildi.

Ünlü Amerikalı gazeteci Marc Stein, Dallas ile Kokoskov arasındaki görüşmeyi doğrularken, tarafların anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıran ve 2017'de Slovenya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan 49 yaşındaki Igor Kokoskov, transferin gerçekleşmesi halinde Slovenya'dan öğrencisi Luka Doncic ile yeniden bir araya gelmiş olacak.