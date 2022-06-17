Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı!

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Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

ITOUDIS BEKLENİYOR

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'in getirilmesi bekleniyor.