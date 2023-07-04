Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile anlaştı iddiası!

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Barcelona'dan milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile prensip anlaşmasına vardı.

Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BARCELONA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

İspanya Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa uzanan ancak mali olarak küçülmeye giden Barcelona’nın Sertaç Şanlı’ya yeni sözleşme önereceği iddia edilmişti.

AS’ın haberine göre maddi anlamda küçülmeye gitme kararı alan kulüp, Şanlı’ya geçen sezonki ücretine göre daha düşük bir rakam önermeyi planlıyordu.