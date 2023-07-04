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Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile anlaştı iddiası!

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#Sertaç Şanlı#Transfer#Fenerbahçe Beko
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile anlaştı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:04

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Barcelona'dan milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile prensip anlaşmasına vardı.

Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BARCELONA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

İspanya Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa uzanan ancak mali olarak küçülmeye giden Barcelona’nın Sertaç Şanlı’ya yeni sözleşme önereceği iddia edilmişti.

AS’ın haberine göre maddi anlamda küçülmeye gitme kararı alan kulüp, Şanlı’ya geçen sezonki ücretine göre daha düşük bir rakam önermeyi planlıyordu.

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#Sertaç Şanlı#Transfer#Fenerbahçe Beko

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