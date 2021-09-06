Son Dakika: Fenerbahçe Beko Şehmus Hazer transferini bitirdi! Beşiktaş'a bonservis...

Fenerbahçe Beko, uzun süredir transferi için uğraştığı Şehmus Hazer'de mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'la Şehmus'un bonservisiyle ilgili yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı ve taraflar anlaşmaya vardı.

Şehmus Hazer'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a bonservis ödeyeceği ifade edildi.

1999 doğumlu olan Şehmus Hazer, bu yaz NBA takımlarından Cleveland Caveliers ile NBA Yaz Ligi'nde boy göstermişti.

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