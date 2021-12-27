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Son Dakika: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Covid vakaları sebebiyle ertelendi

#Fenerbahçe Beko#Real Madrid #Covid19
Son Dakika: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Covid vakaları sebebiyle ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid‘in 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele İspanya temsilcisinde çıkan COVID-19 vakaları sebebiyle Euroleague yönetimine iletilen talep doğrultusunda ertelendi.

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THY EuroLeague’de Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması, rakip takımda artan Covid vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Takımdaki koronavirüs vaka sayısı koç Pablo Laso ile birlikte 10'a yükseldi. Euroleague yönetimi de gelişmeyi resmi kanallarından duyurdu.

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#Fenerbahçe Beko#Real Madrid#Covid19

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