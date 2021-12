Son Dakika: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Covid vakaları sebebiyle ertelendi

THY EuroLeague’de Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması, rakip takımda artan Covid vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Takımdaki koronavirüs vaka sayısı koç Pablo Laso ile birlikte 10'a yükseldi. Euroleague yönetimi de gelişmeyi resmi kanallarından duyurdu.

Fenerbahce Beko Istanbul and Real Madrid Round 18 game, originally scheduled to be played on Wednesday, December 29, has been suspended 📰#EveryGameMatters