Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Marko Guduric transferini açıkladı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.



8 Mart 1995 tarihinde Sırbistan’ın Priboj kentinde dünyaya gelen Marko Guduric, basketbol kariyerine Kızılyıldız’da başladı. Altyapılarda forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda kiralık olarak FMP Beograd’ın yolunu tutan Guduric, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını burada tamamladı. FMP ile özellikle ikinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, takımıyla çıktığı 36 maçta 14.4 sayı, 4.9 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı.



Guduric, kariyerinin en önemli dönemlerinden birini de Sırbistan Milli Takımı ile 2015 U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yaşadı. Oldukça başarılı bir turnuva geçiren Guduric, yakaladığı 13.4 sayı, 4.1 ribaund, 2.4 asist ortalamalarıyla birlikte takımının, final mücadelesinde İspanya’yı 70-64 yenerek altın madalyaya ulaşmasına büyük katkıda bulundu.



2015-2016 sezonundan itibaren Kızılyıldız’a dönen Guduric, kırmızı beyazlılar ile Euroleague, Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi’nde boy göstermeye başladı. 2015-2016 EuroLeague sezonunda 24 maçta forma giyen ve 7.1 sayı, 1.5 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturan Guduric, takımıyla birlikte Play-off oynama tecrübesi de yakaladı. Marko, 2016-2017 sezonunda ise 29 EuroLeague maçında forma giydi ve 7.8 sayı, 2.1 ribaund, 2.1 asist istatistiklerine ulaştı. Guduric, Kızılyıldız formasıyla her iki sezonda da Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşadı.



2017-2018 sezonunda, EuroLeague şampiyonluğumuzun hemen ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Guduric, takımımızla birlikte iki başarılı sezon geçirdi. Her iki sezonda da EuroLeague’de Final Four oynama tecrübesi yaşayan ve bu yolda ekibimize büyük katkı sağlayan Marko, 2017-2018 sezonunda EuroLeague’de 6.7 sayı, 1.9 asist, 1.6 ribaund; 2018-19 sezonunda ise 9.4 sayı, 2.2 asist, 1.9 ribaund ortalamaları tutturdu. Guduric, Fenerbahçemiz ile EuroLeague finalinde boy göstermenin yanı sıra bir lig, bir de kupa şampiyonlukları yaşadı.



Marko Guduric, NBA tecrübesi yaşamak için 2019 yazında Memphis Grizzlies’a transfer oldu. Memphis ile 44 NBA karşılaşmasında boy gösteren Marko, maç başına 3.9 sayı, 1.0 asist ve 1.7 ribaund istatistikleri yakaladı. Başarılı skorer, NBA’deki en iyi karşılaşmasını 13 Kasım 2019’da Charlotte Hornets’a karşı çıkardı ve bu mücadelede 17 sayı buldu.



Marko Guduric, skor üretebilmesinin yanında hücumları yönlendirebilen, çembere gidebilen ve oyununa solak olmasının yanı sıra fiziksel artılarını da yansıtabilen bir isim. Kızılyıldız ve Fenerbahçe ile önemli EuroLeague tecrübesi edinen, aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında boy gösteren Guduric, NBA’de de oyununu geliştirme fırsatı bularak Fenerbahçe Beko’ya geri dönüyor. Oyuncumuz, EuroLeague’de boy gösteren en değerli skorerlerden biri olarak takımımıza katkı sağlamaya çalışacak ve Fenerbahçe Beko’nun en önemli parçalarından biri olacak.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

