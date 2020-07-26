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Basketbol
Haber Giriş: 26.07.2020 - 20:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie'yi transfer ediyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie'yi transfer ediyor!
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Fenerbahçe Beko'nun, Avrupa'da geçtiğimiz sezon UCAM Murcia formasıyla yıldızlaşan şutör Jarell Eddie ile anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrasındaki değişim rüzgarı devam ediyor.

Nikos Varlas'ın haberine, Fenerbahçe, UCAM Murcia forması giyen Jarell Eddie'yi kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki şutör ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.

UCAM Murcia forması giyen Eddie, geçtiğimiz sezon 2 maçta 17 üçlük isabeti kaydederek İspanya Ligi'nde rekor kırmıştı.

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