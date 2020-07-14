Son Dakika | Fenerbahçe Beko bir transferi daha bitiriyor! Lorenzo Brown...
Zeljko Obradovic'in ayrılması sonrası takımın başına Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler'in geçen sezonu Kızılyıldız'da geçiren Lorenzo Brown ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Igor Kokoskov'u takımın başına getirdikten sonra Danilo Barthel, Johnathan Hamilton, Edgaras Ulanovas ve Dyshawn Pierre ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Lorenzo Brown'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın kısa sürece açıklanacağı ifade edildi.
29 yaşındaki oyun kurucu Lorenzo Brown, Avrupa'daki ilk deneyimini geride bıraktığımız sezonda Kızılyıldız ile yaşadı. İlk sezonunda 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaunt, 1.1 top çalma ortalamaları ile takımını taşımıştı.
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