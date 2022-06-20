Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdı! İşte yeni adres...

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Fenerbahçe Beko, altı sezondur sarı lacivertli formayı terleten Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ahmet'in yeni sezon için Frutti Extra Bursaspor ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Danilo Bartel'e de veda edildi

Öte yandan sarı lacivertli kulüp Danilo Barthel ile de yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." mesajı paylaşıldı.

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Türkiye şampiyonluğu bile kesmedi

Efsanevi koç Zeljko Obradovic’in ayrılmasından sonra gelen antrenörler İgor Kokoskov ve Aleksandar Djordjevic’le Euroleague’de hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, bu sezon Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Djordjevic’i gönderip İtoudis’i getirerek asıl amacının Avrupa olduğunu gösterdi. CSKA Moskova ile 2 Euroleague şampiyonluğu bulunan 52 yaşındaki başantrenör bu akşam İstanbul’a gelecek ve yarın kulüpte düzenlenecek törenle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sıra Vesely ve De Colo’da

Başantrenör sorununu çözen Fenerbahçe Beko’da şimdi gözler oyuncu transferlerine çevrilmiş durumda. Yakın tarihte kazanılan tüm başarılarda imzası olan, taraftarların adına besteler yaptığı Jan Vesely’nin takımda kalması için büyük çaba gösteriliyor. Çek pivotun Barcelona ile anlaştığı söylense de sarı lacivertli yetkililer, “Vesely, takımımızın en önemli oyuncusu. Oğlu burada doğdu. Kalması için gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Sözleşmesi biten Nando de Colo ile de anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.