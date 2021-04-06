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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un dün gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Koç'un tedavi sürecine evinde devam ediliyor.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç’un dün gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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BAŞKAN KOÇ BARBEKÜ ORGANİZASYONUNA KATILMIŞTI

Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yemişti

Yemeğe Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katılmıştı.

Arşiv | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı

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