Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan YouTube ve Emre Belözoğlu açıklaması!

Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Orta boy bir ulusal kanala eşdeğer bir kanalımız var. Bunun finansal bir yükü var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık Youtube'den devam edecek.

'YOUTUBE'DAN 30-40 MİLYON KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

YouTube'dan sadece şu an 500-600 bin gelir sağlamaya başladık. Sistem tam oturunca 30-40 Milyon kazanmayı düşünüyoruz. FB TV kapanıyor diye endişelenmeyin ama er ya da geç YouTube'a geçeceğiz. FB TV'de çalışanları da YouTube için çalışacak.

'KÜÇÜLMEK ZORUNDAYIZ, SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK'

Emre Belözoğlu çok güzel işler yaptı, Futbol Takımımız'da maliyet düştü. Ancak kurlar tam tersine hareket ediyor. Borçlarımızı yeniden yapılandırma kapsamında küçülmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunu yapmak durumundayız. Her harcamamızı gözden geçireceğiz. Bir kuruş bile sokağa atacak paramız yok. Küçülmek zorundayız. Bunun kaçarı yok.

'AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜRLER'

Kenen Evren Lisesi'ni 14 Ekim tarihiyle bir yıl ön anlaşmayla aldık. Sonrasında 30 yıllık hakkını alacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi projesi olan, bizlere öneride bulunabilir. Çevre Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Aziz Yıldırım'a da teşekkürler.



“Sporcularımız olağanüstü dikkat etmeli”

Korona virüs pandemisinden dolayı yaşanılan sıkıntılara değinen Ali Koç, “Her hafta görüyoruz o takımda korona var bu takımda var diye. Euroleague’de 4 haftada 4 maç iptal edildi. Sonra kural değiştirdiler, maçlar ertelenecek şeklinde. Benim burada özellikle sporcularımıza çağrım var. Olağanüstü halde olduğumuz durumu kendi hayatlarınızda da uygulamanız. Sakatlık sahada olabilir ama bunun dışındaki her türlü sağlık sorunu dışında dikkatli olmamız lazım. Gidişatımızı engelleyecek en önemli unsurların başında bu korona belası söz konusu. Sporcularımız hem kendilerini hem ailelerini hem kulüplerini korumaları gerekir. Özel hayatlarda feragat etmek gerekiyor. Dün testlerimiz yapıldı. Tertemiz çıktı, iyi gidiyoruz. Basketbol takımımızın Euroleague'de 17 deplasmanı var. 1-2 deplasman dışında tarifeli gidiyorduk onları kaldırdık ve özel uçakla gidiyoruz. Euroleague kadınlarda fanus sistemi var. Türkiye’de ev sahipliği yapılacak. Seyircisiz fanus ortamında ligleri sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Her bir aday kulüp imkanlarından faydalanabilir”

Haziran 2021 yılında gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Koç, “Pandemi olmasa da er ya da geç bizim gibi 33 bin üyesi olan kurumların elektronik genel kurula sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem korona konusu bizleri seneye de yoracak. Bundan 7-8 ay sonra seçim zamanı geldiğinde altyapısı hazır olan bu sistemin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Belki biz bunun öncüsü olacağız. Bence katılım da artar. Bununla beraber seçim senesine girdik. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe'de en demokratik seçim yapılması. Her bir aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediği şekilde kullanabilir. Burada kesinlikle ayrım yapılmayacaktır. Bizler de devam etme kararı çıkarsa kulüp imkanları kullanmayacağız. Şimdiden size bunun sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.



“Ülkemize en uyan yasayı çıkartmak gerekiyor”

Gündemde olan spor yasası ile alakalı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı, “Bir yasa çıkarırken bir süreç ve maddeler vardır. Geçen Kulüpler Birliği’nde yaptığımız toplantıda rahatsızlığı dile getirmemize rağmen Başkan Mehmet Sepil’in açıklamaları yanlış anlaşılabilir. Ben Fenerbahçe adına konuşabilirim. Ne yasanın gelişme süreci doğrudur, bizlerden görüş alınmıştır ama ne kadarı taslağa girmiştir bilmiyoruz. Bu milyonları etkileyen bir unsurdur. Bunun süreci tüm paydaşların beraber çalıştığı şekilde olması gerekir. Futbol tarafında bilhassa sıkıntılar var. Bunları uluslararası federasyonlara kabul ettirmek zor gözüküyor. Fenerbahçe olarak bu konuda aceleye gelmeden sağlıklı bir süreç içinde ülkemize en iyi uyan yasayı çıkartmak gerekiyor” dedi.



“Vergi iadeleri gibi şeyler sağlanmazsa amatörde kulüpler kendileri kaynak harcayacak”

Koç, kulüplerin mali olarak çok büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayarak, "Sıkıntılı mali durumun üstüne kur etkisi geldi. Ne yazık ki maliyetlerimizin, harcamalarımızın yüzde 70’i yabancı harcama biriminde. Stopaj iadesi belli kontratlarda vergi iadesiydi. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle düzenlemeyle imza atıldı. Ancak ocak ayında bu durum durdu. Her ay ödememizi yaptıktan sonra 6-7 gün içerisinde iade alıyorduk ve bunları amatör branşlara harcıyorduk. Stopaj iadesi ocak ayında durduruldu. Yerine ne konacağı belli değil. Bu kadar iyi çalışan sistem neden durduruldu bilmiyoruz. Bundan sonra amatörlere sponsorlar, kombine bilet ve stopaj iadesi gibi şeyleri sağlamazsa kulüpler kendileri kaynak harcamak zorunda kalacak” açıklamasını yaptı.



“Yayıncı kuruluştan ne alacağımız belli değil”

Sponsorluk ve yayıncı kuruluş gelirleri ile alakalı görüş bildiren Koç, “Vergiler yüzde 20’den 40’a çıktı ve pandemi etkisi geldi. Pandemiden dolayı loca satamıyoruz. Elimizde 7-8 locamız kaldı. Normalde hepsini satmamız lazım. Kombine satamıyoruz. Bu çok önemli bir gelir. Maç bileti de satamıyoruz ve gelir kaybımız var. Böyle olunca sponsorların iştahı azalıyor. Yayıncı kuruluş en büyük gelir kalemi. Orada ne alacağımız belli değil. Geçen sene indirim yapılmıştı, bu sene de isteniyor. Bu sene normal şartlara dönmeliyiz diyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz, söylenen rakamlardan daha küçük rakamlar ve bir de bunu 21’e böleceğiz. Önceden 18 takımdı şimdi 21 takım var. Finansal açıdan pek çok olumsuzluklarla başladık” şeklinde konuştu.





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