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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yayıncı kuruluş beIN Sports'a sert tepki
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yayıncı kuruluş beIN Sports'a sert tepki

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un sözleri şöyle;

Sayın valimize, tüm devletimizin yetkililerine, bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istemiyorum. Gizli kalan bir durum değil. Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar vardı, bu yeni bir şey değil. 

Dün oynanan Karagümrük maçında tatsız bir ses olayı vardı. Özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, saatine baktığımızda bile altında çok fazla neden arayabilirsiniz. Tek kelimeyle ciddiyetsiz, saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz.

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Bir hatadan dolayı bu lafları etmem. Sezon başından beri muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Rahatsızlıklarımı dile getirdik. Bu sorunların en kısa zamanda giderilmesini ifade etti. Bizim haddimize değil, kurumlarda kimin ne şekilde çalışacağı. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. 

Bizim yaptığımız görüşmeler, dünkü olaydan sonra bir problem olduğunun farkındalar. Fenerbahçe olarak bu sıkıntılar giderilene kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimizin çok sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. En medeni şekilde problemin çözülmesi için bekledik ama işler daha kötüye gitti. 

Maç görüntüler, maç tekrarları, maç özetleri, seçilen ve seçilmeyen görüntüler... Burada teknik hata, tercih hata olarak yorumlanamayacak şeyler. Ya düzelteceksiniz ya da Fenerbahçe olarak ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Size iyi niyetle yaklaştık çözmeniz için imkan verdik.

Taraftara sesleniyorum. Kesinlikle boykut kampanyasına gitmeyeceğiz ama gerekirse onu yapacağız. Futbol tarihinin en ağır kampanyası olur bu. Fenerbahçe'nin ne olduğunu demek bilmiyorsunuz. Hodri meydan. Bu konuların çözümlenmediğine inanırsak; hayatlarında tahmin edemeyecekler son çare olarak en ağır boykotla karşılaşacaklar. Sabrımız tükendi, kendilerinin bileceği iş.

UÇK'nın verdiği kararı öğrendik. Bu Türk futbolu için milat olabilir. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Uyulmayanlar ceza görmelidir. 

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