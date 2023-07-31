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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer talimatı! "Tüm şartları zorlayın"

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#Fenerbahçe#Tete#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan transfer talimatı Tüm şartları zorlayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:04

Fenerbahçe, Tete'nin transferi için gözünü kararttı. Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, Kanarya’dan düşünmek için süre istedi. İtalya’dan Napoli’nin yanı sıra Premier Lig kulüpleri de yıldız futbolcunun peşine düştü.

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Fenerbahçe, an itibarıyla Türkiye’de olan ve Bodrum’daki bir otelde kalan Tete’yi kadrosuna katmak için büyük bir mücadele veriyor.

Shakhtar Donetsk’le yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu için Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte senelik 4.5 milyon Euro’ya kadar çıkmayı planlıyordu.

Ancak Sambacı’nın, 5 milyon Euro yıllık ve imza parası olarak da 2.5 milyon Euro’ya yakın bir talebinin olduğu bilgisine ulaşıldı.

AVRUPA DEVLERİ TETE'NİN PEŞİNDE

Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken Tete, net cevabını vermek adına Kanarya’dan süre istedi. Alınan bilgiye göre yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Ligi’nden ve İtalya’dan da Napoli’den ciddi teklifler geldi.

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BAŞKAN ALİ KOÇ: TÜM ŞARTLARI ZORLAYIN

Fanatik'te yer alan habere göre; Napoli’nin teklifinin, Kanarya’nın gerisinde olduğu öğrenilirken başkan Ali Koç, kurmaylarına, “Tete için tüm şartları zorlayın” mesajını gönderdi.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan hücum oyuncusunu kaçırmak istemeyen Kanarya’nın, Tete ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve menajeriyle de sürekli iletişim halinde olduğu konuşuluyor.

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#Fenerbahçe#Tete#Transfer

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