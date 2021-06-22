Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, seçim öncesi merak edilen soruları yanıtlıyor. Habertürk'e konuşan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"GÖNLÜ CÖMERT BİR CAMİAYA SAHİBİZ"

"Şu iyi haberi vereyim; kendi hastanelerimizden söyleyelim, ciddi anlamda acil trafiği azaldı, yoğun bakımlar azaldı. Kovid katlarında azalma var, birkaç kovid katını kapattık. Akşam haberlerde gördüğümüz tabloyu, hastanelerimizde de yaşıyoruz. Gönlü cömert bir camiaya sahibiz. 1 forma alabilecekse 1 forma alıyor. 2 SMS atabilecekse 2 SMS atıyor. Büyük iş adamıysa loca alıyor, karşılıksız maddi destek veriyor. Bu camiamızın farkı ve şansıdır. Yıllardır da bu böyle olmuştur."

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLSAYDI BİLE..."

"Yönetim listemizde geçmişten birkaç isim olabilir. Listemiz tamam. Fenerbahçe taraftarı, en kötü günümüzde bile yanımızda durdu. Onlara mahcubuz. Güzel günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. 2. dönemimiz çok daha başarılı ve sağlıklı geçecek. Aziz Yıldırım yeniden aday olsaydı dahi ben yine aday olurdum."

"BURAK ELMAS'I TEBRİK ETTİM"

"Burak Elmas'a mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlikten tanırım. Eşi ve eşinin ailesini daha eski tanırız. Faruk Süren Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır. Bir sıkıntı yok ama söz konusu Fenerbahçe olunca ben, söz konusu Galatasaray olunca o zaman zaman dostluklar pencerelerimizden bakmayabiliriz. Sorunlarımız için birlikte masada olmamız gerektiği olgunluğunda olmalıyız."

"G.SARAY'IN 3 TEMMUZ'DAKİ TAVRINI UNUTAMAYIZ"

"Mustafa Cengiz, son dönemde Allah'tan bizi bırakıp kendi takımıyla ilgili konuştu da bizi unuttu, rahat nefes aldık. Galatasaray Kulübü, 3 Temmuz'da öyle bir tavır takındı ki Fenerbahçe'nin bunu unutması mümkün değil. Hala bir kesim tüm mahkeme kararlarına rağmen, bu insanların yüzlerce, binlerce yıl cezalandırmasına rağmen buraya odaklanmışlar."

"KULÜPLER HAMLELER KONUSUNDA ORTAK VE SAMİMİ OLMALI"

"Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimi bizim son 3 senedeki yaklaşımımızın yarısını sergilese Türk futbolunun problemlerini çözeriz. Yayıncı kuruluş böyle yapamaz, böyle hakem performansları olmaz, TFF böyle yönetemez. Çıkarlar ortak ama hamleler de ortak ve samimi olmalı. Bir kişi çıksın desin ki Ali Koç sadece Fenerbahçe'nin çıkarı için hareket ediyor. Herkesle her yerde tartışırım. Türkiye Futbol Federasyonu, böl ve yönet politikasını uyguluyor. Kulüpler yek vücut olunca haklılık oranları artıyor, ne kadar zayıf olursa Kulüpler Birliği'nin hedef birlikteliği taleplerimizin yerine gelmesi de zorlaşıyor."

YABANCI KURALI DEĞERLENDİRMESİ

"TFF, kulüplere hizmet etmek ve Türk futbolunun kalkınmasını sağlamakla yükümlü. Bana sorarsanız, mevcut TFF bu mantalitede değil. Federasyonun taktiği böl yönet. Yabancı kuralı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez!"

"YAYINCININ İSTEDİĞİ İNDİRİM OLURSA ÇÖKERİZ"

"Yayıncı 292 milyon doların 150'sini ödemiş. Taksitlerini ödemiyorlar. İndirim aldılar, yine indirim istiyorlar. 500 milyon dolar olan ihale kabul edersek 215'lere düşüyor. Yayıncının istediği indirim olursa çökeriz.Gelecek sezon ne olacak bilmiyoruz. Bıçak kemiğe dayanınca, geçen sezonki gibi, indirim yaparsanız ödeme yaparım diyecek. Bir şirket tek başına bizi parmağında çeviriyor, istediği her şeyi yapıyor. Hukuki muhatabı biz değiliz ama sıkıntıyı biz çekiyoruz. Nasıl, nereye kadar bu iş gidecek."

"3 TEMMUZ'DA İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIK"

3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir. Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır. 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi."

"YÖNETİMSEL HATALAR YAPTIK"

"Belimizi doğrultamadık. Üstüne de çok ciddi şekilde yönetimsel hatalar yaptık. Biz bu kulübü devraldığımızda, UEFA'nın yayınlarında 'Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı' olarak gösteriliyorduk. 2018 sonu itibarıyla."

"ŞİKE YAPTI DİYENLERİN HEPSİ FETÖ'YE HİZMET ETMEKTEDİR"

"Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde. 1 numaralı dava açacağımız yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. UEFA akıllı, müfettişi "Ben Türkiye'ye geldim. Lütfi Arıboğan karşıladı, yanında İlhan Helvacı vardı. Sordum 'Yüzde 1 bile ihtimal yok mu yapmadıklarına dair' diyor. 'Yok' diyorlar. Bu nasıl TFF! Fenerbahçe’yi ve Galatasaray’ı birbirine düşürdüler. Fenerbahçe ile Trabzonspor’u birbirine düşürdüler. Toplumu birbirine düşürdüler."

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

"Fenerbahçe'nin ilkeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle paraleldir. Fenerbahçe'nin, Atatürk'le olan ilişkisi tarihte yer almaktadır. Fenerbahçe'nin duruşu hep aynı olmuştur. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da hedef olma sebeplerinden biri bence budur. 3 Temmuz'da birlikte mücadele ettiğim insanlar önceki seçim döneminde bana FETÖ'cü imasında bulundular. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bana bunu söyleyen her türlü yalanı söyler."

HAKEM HATALARI...

"Şampiyonluğun en büyük adayıyken 7 haftada 8 puan kaybettik. O 7 haftadaki hakem hatalarına bakın... Bütün sezon bütün gri pozisyonlar neden aleyhimize oldu? Lehte aleyhte pozisyonlar... Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, yalan söylemenin hiçbir maliyeti yok. Ancak doğru söyleyenler, doğruluklarını ispat etmek zorunda. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz."

EDIN DZEKO AÇIKLAMASI

"Adamın biri çıktı, 'Edin Dzeko'yu aldı' dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle ne ilişkisi olduğunu iyi anlarsınız. Sonra haber çıktı, 'Ali Koç'un seçim hediyesi' dendi. Sonra menajeri, 'görüşmedik' dedi. Olursa olur, olmazsa beceremediler... Satır aralarını iyi okuyun."

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