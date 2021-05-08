Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan galibiyet sonrası şampiyonluk ve Emre Belözoğlu sözleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Dramatik bir maçtı. 1 puan iki takıma da yaramıyordu. Kafa kafaya gitti maç. Golü kimin attığını tam göremedim, sonra öğrendim. Yarışa devam ediyoruz. Sonuna kadar inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Buraya kadar gelirken ne kayrıldık, ne ittirildik, ne destek aldık ki aksine mağdur olduk, pek çok puanımız gitti, sakin olduk. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar tertemiz gidecek.

"Her takım algı yapmadan kora kora mücadele etmeli"

Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, algı yapmadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan. Alanya da oynadı, Erzurum'un nasıl oynadığını gördünüz, Ankaragücü de öyle. Her takım kora kor mücadele etmeli, garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz. 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor."

"Emre hocayla lig sonu oturup konuşacağız"

Emre hocanın hem teknik direktör olarak hem de sportif direktör olarak performansından memnunuz. Sahada inanç, arzu, birlik beraberlik var. Keşke bu hoca değişimi olmadan önce de olsaydı. Emre hocayla lig sonunda oturup konuşacağız. Duruma bakacağız.

"Hakemden ek rapor isteyerek hata örtbas edilmez"

"Bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt ama ofsayta gelmeden önce faul var. Maddelere istinaden hakemin gidip VAR'dan izlemesi lazım. Hakemlerden ek rapor isteyerek hatalar örtbas edilemez, edilmemelidir ki hatayı yapan 10 kere düşünsün. Sadece o değil hepsi düşünsün. Siz bunu yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz, diyorsunuz ki ben kural hatası falan dinlemem."

"Ali Koç diye bir hakem atanmış, sonrasında yaşananları takip edeceğiz"

"Çok doldum artık. Ali Koç diye bir hakem atanmış. Birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. Gece 00:30'da atamaları yapan görevden alınıyor. Hakem Ali Koç'u maçtan almıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiriyle yemedi diyelim. Bu konunun üstüne gideceğiz, gidilmeli. Eğer TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Ali Koç isimli hakemi atayan için gereğini yapın diye aradıysa, MHK Başkanı da atamayı yapanı görevden aldıysa hakikaten yazıklar olsun."

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